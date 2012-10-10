Андрей Кончаловский о расколе российского общества

Гостем нашей студии сегодня стал известный российский режиссер Андрей Кончаловский. Он рассказал о своей давней идее - постановке мюзикла по роману "Преступление и наказание". Подробности – в интервью Ивана Распопова

Режиссер и сценарист Андрей Кончаловский, недавно презентовавший в театре имени Моссовета спектакль "Три сестры" по пьесе А.П. Чехова, посетил студию "Москвы 24". Он рассказал о секрете молодости, о том, как в 70-х годах задумал поставить рок-оперу по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" и о том, что его наиболее волнует в современном российском обществе.



О блогах и боге

– Блогосфера – она тем и хороша, что можно словами обозначить то, что в искусстве нельзя и не нужно обозначать словами… Я стараюсь не появляться часто, просто потому, что не так много поводов появляться часто. Для меня какие-то кардинальные вещи очень важны. Кардинальные.

Я думаю о том, что надо сделать блоги об отношении русского человека к богу. Какого бога знает русский человек. Это меня очень интересует, потому что многие события, которые сейчас связаны с определенными трениями, волнениями, даже, я бы сказал, расколом в думающем и не думающем обществе российском, связаны с религией, с православием, с РПЦ, с Pussy Riot. И это очень показательно, что это вдруг стало так важно. Казалось, все идет натуральным способом, а оказалось, что там есть моменты патологии.

О рок-опере по "Преступлению и наказанию"

– Мы стали работать под влиянием, конечно, и под впечатлением успеха (мюзикла) Jesus Christ Superstar. Но потом я уехал в Америку. После возвращения Марк Розовский, Юра Ряшинцев и, конечно, замечательный композитор (Эдуард) Артемьев, с которым я очень много сделал – мы писали очень долго, и написали в конце концов эту рок-оперу, которую я очень хочу поставить, но только жду теперь, кто принесет деньги на блюдечке с голубой каемочкой.

Почему он стоит дорого. Любой мюзикл настоящий – это механизм. Это должно быть идеально отработано, должен быть очень эффектный свет. Это что-то среднее между цирком, "Лас Вегасом" – и, конечно, пение. Конечно, там есть искусство, но оно должно быть оформлено в чрезвычайно совершенную, абсолютно идеально повторяющуюся форму, а на это требуются большие деньги, чтобы просто отрепетировать это по-настоящему.

О разнице между спектаклем и мюзиклом

– Спектакль строится по-другому. В спектакле вы ищите истину, которую скрыл автор, а мюзикл не про истину. Мюзикл – про фан, про удовольствие... Удовольствие – это стимуляция, а истина – эта работа мысли.

Как выглядеть в 75, как Кончаловский

– Во-первых, не надо курить. Во-вторых, надо пить много воды. Пить бросать не надо – 50 граммов алкоголя в день продлевают жизнь… Потом, я всю жизнь худел. Постоянно худеть надо – как только набрал лишних два-три килограмма – надо их сразу же сбрасывать. Если человек набирает шесть-семь килограммов, он машет на себя рукой.

Ну и потом надо обязательно пропотеть раз в день от физической нагрузки. Пропотеть – это значит сделать кислородный душ вашей крови. Ваша кровь должна обновляться, а она обновляется, только когда вы на свежем воздухе занимаетесь физическими упражнениями. Самое главное – все должно быть в меру.