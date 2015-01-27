В марте до 20% очереди на регистрацию авто может перейти в интернет

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

До конца первого квартала 2015 года на столичном портале госуслуг откроется запись на регистрацию автомобиля в ГИБДД. Через интернет будет распределяться 10-20 процентов очереди. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий Елена Новикова.

Записаться можно будет за три недели. В департаменте уже разрабатывают форму электронных заявлений на регистрацию.

Подать заявление смогут как жители столицы, так и иногородние граждане. В отличие от аналогичной услуги, уже действующей на федеральном портале, запись через городской ресурс позволит повторно не заполнять заявление в отделении ГИБДД. Кроме того, для записи на московский портал не нужно получать логин и пароль по обычной почте.

"На московском портале госуслуг будет полная форма для получения сервиса, то есть в ГИБДД никаких анкет заполнять уже не потребуется. Ее можно будет без стресса спокойно заполнить дома", - пояснила Новикова. После этого в подразделении оформление займет совсем немного времени, останется показать оригиналы документов, поставить подписи и уладить другие формальности.

В отделение нужно будет привезти с собой квитанции по оплате пошлины, а также ряд документов:

паспорт транспортного средства;

собственное удостоверение личности;

акт осмотра машины, номера "транзит" (если есть);

документы о праве собственности на автомобиль.

Пройти с документами можно будет в любое освободившееся окно. "Нужно получить талон электронной очереди, но он будет иметь приоритет, поскольку запись на портале осуществляется на определенное время", - отметила Елена Новикова.

Воспользоваться электронной записью на городском портале госуслуг смогут и граждане с пропиской в других регионах, добавила пресс-секретарь IT-департамента. Елена Новикова также добавила, что записаться в очередь на подачу документов в ГИБДД можно будет и на портале "Автокод".

Записаться на получение госномера можно также на федеральном портале госуслуг. Однако для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо лично приехать в один из специальных центров обслуживания и там заполнить заявление, предъявив паспорт и СНИЛС. После чего логин и пароль гражданину будут высланы почтой. Письмо иногда идет до адресата в течение одного месяца. В то время как зарегистрироваться на городском портале госуслуг можно быстрее, заполнив анкету со своими паспортными данными и введя СНИЛС.

При записи через федеральный портал госуслуг автовладелец может подойти к специальному окну. Но в итоге он должен будет заново заполнить анкету в удобной для ГИБДД форме.