Бабушки и дедушки – самая быстрорастущая аудитория рунета

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В столице активно пользуются интернетом 1,9 миллиона москвичей старшего поколения, заявил генеральный директор ГБУ "Инфогород" Алексей Чукарин. Департамент информационных технологий провел исследование по использованию гаджетов и интернета пенсионерами. Были собраны данные 10 тысяч анкет в городских территориальных центрах социального обслуживания.

Бабушки и дедушки - самая быстрорастушая аудитория рунета, 2 млн активных пользователей только в Москве #бабушкавсети — Moscow IT Department (@emoskva) 20 апреля 2016 г.



Люди в возрасте от 50 лет и старше – одна из самых многочисленных категорий жителей Москвы. Их доля в общем населении столицы каждый год прирастает и в настоящее время составляет около 37 процентов. "Эта возрастная категория является самым быстрорастущим сегментом аудитории интернета и перспективным рынком для внедрения различных сервисов", – отметил Алексей Чукарин.

Согласно исследованию, в прошлом году доля пользователей интернета в возрасте от 50 лет и старше достигла 28 процентов. При этом активнее всего интернетом пользовались москвичи в возрасте от 50 до 69 лет. А среди тех, кто старше 85 лет, проникновение интернета составляет 14 процентов.

У 1,83 миллиона московских пенсионеров дома есть собственный ноутбук или компьютер, а это каждый второй из них. Еще 400 тысяч пользуются тем, что есть в семье. По результатам исследования, самые популярные услуги в интернете среди пенсионеров: чтение новостей, использование сервисов для общения и поисковых, а также просмотр видео и фильмов.

Когда москвичи старшего поколения заказывают товары в онлайн-магазинах, они совершают покупки с домашнего компьютера и предпочитают оплату наличными при получении.