Торговля в соцсети "Вконтакте" будет удобна для потребителей – эксперт

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В социальной сети "Вконтакте" появится свой каталог товаров. В новом разделе можно будет создавать интернет-магазины прямо внутри сети.

Специалист по маркетингу и рекламе Института МИРБИС Марина Прокина рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что новая функция "Вконтакте" привлечет и продавцов, и клиентов.

"Какие-то перспективы у этого новшества есть, но не думаю, что очень большие. Люди приходят в соцсети общаться. Наличие такой витрины не освобождает продавца от активных действий самой сети по поиску клиентов. Для потребителей это будет удобный сервис. Владельцы сети ожидают некоей доходности. Заинтересованность у продавцов будет, они попробуют этот инструмент. Это даст возможность как-то структурировать все предложения, которые существуют в соцсети. Но не думаю, что это какое-то прорывное решение", – пояснила она.

В соцсети "Вконтакте" появится каталог товаров

Как пишут "Ведомости", ознакомиться с предлагаемым ассортиментом можно будет в разделе "Товары в контакте". Там будет общий каталог товаров с поиском по ним. Чтобы совершить покупку, пользователям нужно будет связаться с администратором сообщества, разметившим товар, и договориться об оплате и доставке.

Издание отмечает, что никакой платежной системы к этому разделу пока не привязано.

Добавим, россияне стали чаще покупать в китайских онлайн-магазинах. В целом за лето число платежей через "Яндекс.Кассу" на китайских сайтах выросло в 11 раз.

Среднее число заказов в российских онлайн-магазинах и оплаченных с помощью сервисов "Яндекс.Деньги" и через "Яндекс.Кассу" этим летом увеличилось с двух до пяти на одного человек. При этом размер одного платежа снизился на 10 процентов и теперь составляет 1400 рублей.

Ранее сообщалось, что с сентября любой российский продавец сможет выложить на eBay свои товары. Сейчас торговать на международной площадке имеют право лишь около ста российских магазинов. Среди них 25 крупных онлайн-ретейлеров, которые сами смогли интегрироваться в систему.