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ЧП

16 июля 2014, 09:17

Шесть иностранцев погибли при крушении поезда в столичном метро

иностранцы чп

Фото: M24.ru

Шесть иностранных граждан стали жертвами аварии в московском метрополитене. В списке погибших оказались граждане Китая, Таджикистана, Киргизии и Молдавии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Так, среди погибших обнаружены двое граждан Китая 33 и 40 лет. Еще двое погибших - 24 и 25-летние граждане Таджикистана. Также скончались на месте аварии 24-летняя уроженка Киргизии и 46-летняя гражданка Молдавии.

Одна из погибших девушек проживала в Коломне. Место жительства пяти погибших пока установить не удалось. Остальные жертвы аварии - москвичи.

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Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. 20 человек погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице.

Движение по Арбатско-Покровской линии метро на участке от "Киевской" до "Молодежной" прекращено. Пассажиров развозят компенсационные автобусы.

На ликвидацию последствий аварии уйдет около 30 часов, заявил накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

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