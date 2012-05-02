Электронные карты жителям столицы начнут раздавать в конце года

Распространение универсальных электронных карт среди жителей столицы может начаться уже в конце 2012 года, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

"На федеральном уровне сроки внедрения универсальных электронных карт были перенесены, в связи с чем сдвинулись и сроки выдачи УЭК в столице. Тем не менее, Москва является пилотным регионом по внедрению этих карт, поэтому у нас массовая выдача начнется примерно на три месяца раньше, чем везде", - заявила Елена Новикова, пресс-секретарь департамента информационных технологий. Она также отметила, что точные сроки внедрения карт в Москве будут определены специальным нормативным документом.

Напомним, что УЭК будет содержать данные о гражданине, его электронную подпись и специальное банковское приложение. Карта позволит получать государственные услуги, оплачивать коммунальные платежи, общественный транспорт и так далее.