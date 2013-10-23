Цены на бензин в следующем году вырастут на 8 процентов - эксперт

Цены на бензин вырастут на 8% - эксперт

Цены на бензин в России в следующем году вырастут примерно на 8 процентов. Причиной могут стать рост инфляции и увеличение налогов.

Как заявил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире радиостанции "Москва FM", на сегодняшний день нет факторов, которые привели бы к снижению цен.

"Постоянный рост налоговой нагрузки и инфляционные моменты толкают цены вверх. Главное, чтобы эти цены не росли необоснованно и очень быстро, как в этом году было в июле и августе, когда за короткий срок цены выросли на 30 процентов", - добавил эксперт.

При этом в ближайшие несколько месяцев, по мнению Аркуши, цены должны упасть.

"Осень и зима - это всегда период сезонного понижения цен, связанного с падением спроса, падением мировых цен и так далее", - рассказал руководитель Российского топливного союза.