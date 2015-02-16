Пик инфляции в 2015 году составит 17% - Минэкономразвития

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Пик инфляции в этом году придется на весну, она составит 17-17,5%. Соответствующие данные содержатся в прогнозе Министерства экономического развития России.

Ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что пик инфляции в России будет в марте-апреле в интервале 15-17 процентов. Он подтвердил сделанный ранее годовой прогноз инфляции в 12,2%. Пересматривать ее оснований пока нет, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли антикризисный план правительства на ускорение инфляции, министр заявил, что этот план не предусматривает больших вливаний в экономику.

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента.

Инфляция за год в столице составила 7,6 процента. При этом в декабре она возросла до 11 процентов.