Около больницы имени Ганушкина нашли колбы с 12 килограммами ртути

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Около психиатрической больницы имени Ганушкина обнаружили колбы, в которых находилось примерно 12 килограммов ртути. Ядовитое вещество могло стать источником серьезного заражения территории медицинского учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ртуть нашли в сносимых гаражах недалеко от главного входа в психиатрическую больницу. По предварительной информации, рабочие обнаружили в груде строительного мусора коробку, в которой лежало 220 стеклянных ампул с ртутью. Опасное вещество было направлено на утилизацию.

В пресс-службе столичного управления МЧС информацию об инциденте комментировать отказались, сославшись на отсутствие данных.

Отметим, что партия ртути могла стать причиной самого большого ртутного загрязнения за последнее десятилетие в Москве. В столице каждый год регистрируется около 600-800 случаев загрязнения и утилизируется от 40 до 60 килограммов опасного металла.

Так, в прошлом году одной из самых крупных партий ртути в Москве оказалась банка с 700 граммами металла, найденная пенсионером в подъезде дома на Лихоборской набережной. А 13 июня в одном из гаражей на северо-востоке Москвы нашли 10 килограммов ртути.

Напомним, 25 сентября Россия присоединилась к Минаматской конвенции об отказе от использования ртути. К 2030 году Россия полностью прекратит использовать этот металл в барометрах, косметике и медицинских приборах.