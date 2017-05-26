Форма поиска по сайту

Новости

26 мая 2017, 14:54

Происшествия

Машина Трампа не пролезла в ворота королевского дворца в Брюсселе

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Служебный автомобиль президента США Дональда Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе из-за своих больших габаритов, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел из-за того, что машина Трампа, называющаяся "Зверь", имеет очень толстые двери и корпус, защищающие транспортное средство и находящихся в нем людей от всевозможных атак.

Трамп прибыл в Бельгию на прием к королю Филиппу и его супруге королеве Матильде. Американский лидер был вынужден пройти королевский двор пешком, чтобы попасть во дворец.

инциденты Бельгия королевская семья жизнь в мире

