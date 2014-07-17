Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро "ВДНХ"

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Мужчина упал на рельсы на станции метро "ВДНХ". Он попал под колеса прибывающего поезда и скончался на месте происшествия, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел минувшей ночью около полуночи. Мужчина упал на рельсы прямо перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда.

Молодой человек 1989 года рождения погиб. Для того, чтобы извлечь тело погибшего из-под состава, пришлось на 11 минут отключить питание контактного рельса.

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.