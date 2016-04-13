Рейс Ницца – Москва не состоялся из-за технической неисправности

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс из Ниццы в Москву в среду был отменен. Причиной стала техническая неисправность самолета Boeing-737, сообщает "Интерфакс".

Пассажиры уже заняли свои места в салоне, однако в назначенное время самолет не вылетел. Им объявили, что вылет задерживается по бюрократическим причинам. Чуть позднее стало ясно, что речь идет о технической неисправности.

Тем, кто не смог улететь в Москву, предложили два варианта: дождаться рейса в четверг или рейсом Air France добраться до Парижа, откуда улететь в столицу России.

Выбравшие первый вариант размещены в гостиницах.

Напомним, 7 апреля "Аэрофлот" отменил четыре рейса в Грецию из-за забастовки служащих греческой гражданской авиации. Авиадиспетчеры и сотрудники греческих служб гражданской авиации выступают против ликвидации системы соцобеспечения.