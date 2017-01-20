Форма поиска по сайту

20 января 2017, 09:47

Политика

СМИ узнали о планах Трампа отменить некоторые решение Обамы в день инаугурации

Фото: DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Дональд Трамп намерен подписать несколько исполнительных указов уже в день инаугурации, передает РИА Новости.

В частности, избранный президент США собирается использовать свои полномочия для того, чтобы сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой. О планах ограничить поток иммигрантов из соседней страны Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.

Вместе с тем, Трамп планирует отменить несколько указов своего предшественника – Барака Обамы.

Кроме того, в первый день в новой должности Дональд Трамп собирается посетить штаб-квартиру ЦРУ, чью деятельность он неоднократно критиковал в ходе выборов.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги восьмилетней работы администрации Барака Обамы. В частности, Медведев заявил, что в последние годы отношения между Россией и США достигли своей низшей точки.

Тем не менее, Медведев отметил, что в эти годы удалось решить ряд непростых международных задач, в том числе – заключить сделку по ядерной программе Ирана, избавиться от химического оружия в Сирии и сократить запасы ядерного оружия.

