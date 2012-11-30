Москвичи смогут посетить фестиваль игр и чемпионат по йо-йо

Фото: предоставлено проектом 2do2go

В предстоящие выходные, 1 и 2 декабря, интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru предлагает посетить зимний фестиваль игр и игрушек Winer Aero-yo fest 2012.

Это выставка-ярмарка skilltoy игрушек, на которой каждый посетитель сможет по специальной цене купить полезные и необычные подарки к Новому году, а также попробовать себя в качестве фокусника или посоревноваться в сообразительности! В развлекательную часть Фестиваля включены игровая зона и хобби - курсы.

SkillToys – это такие игрушки, с которые развивают определенные навыки (от английского слова skill - навык) – будь то ловкость, терпение, сила, чувство ритма, скорость реакции или все вместе. Эти игрушки требуют немалого упорства, постоянных тренировок, разучивания новых трюков.

Для современной молодежи это наилучший способ времяпровождения, интеллектуального и физического развития и даже возможность превратить хобби в прибыльную профессию и прославиться!

Одним из главных событий Фестиваля станет VII Чемпионат по Игре с Йо-Йо RUSSIAN YO-YO CONTEST 2012. Чемпионы региональных соревнований и самые сильные игроки со всей России – от Калининграда до Владивостока, и иностранные гости соберутся вместе, чтобы побороться за топовые места в рейтинге Зачета Городов и за звание Чемпиона России.