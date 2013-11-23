Изобретатель игр расскажет о создании механических головоломок

Фото: ИТАР-ТАСС

23 ноября секреты самых увлекательных и сложных механических головоломок раскроет изобретатель развивающих игр и кандидат технических наук Владимир Красноухов. Любителей "игрушек для мозгов" ждут в Музее занимательных наук "Экспериментаниум". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Слушатели узнают, кто и как придумывает головоломки, а также поймут, чем нужно обладать, чтобы создать механическую загадку. Лектор урока "Занимательный мир механических головоломок" удивит даже самых сообразительных и опытных ценителей "умных" игр.

Начало трансляции – в 17.30.

Трансляция завершена.