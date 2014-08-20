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Фестивали

20 августа 2014, 11:07

Семейный фестиваль "Сказочный Остров" пройдет в "Сокольниках"

игры парк Сокольники мастер-классы время с детьми фестивали и праздники детские праздники

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Семейный фестиваль "Сказочный Остров" пройдет в парке "Сокольники" в эти выходные, 23 и 24 августа. Детей здесь ждут творческие игры, мастер-классы и спортивные соревнования. Принять участие в развлечениях смогут и взрослые.

Гостей праздника ждут аттракционы, прокатиться на которых разрешат даже двухлетним малышам, номера из лучших московских мюзиклов, выступление юных артистов шоу "Голос. Дети". На фестивале также удастся повысить уровень финансовой грамотности - специальные игровые уроки на экономическую тему ждут ребят от пяти лет и их родителей.

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На "Сказочном Острове" предложат пострелять по мишени, попрыгать в мешках и даже поучаствовать в гонках в квадратных штанах Губки Боба. Среди других спортивных развлечений, на которых ждут как детей, так и их родителей, - скалодром, батуты, пинг-понг.

Гости фестиваля увидят шоу мыльных пузырей. Также удастся принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы.

Фестиваль пройдет с 10.00 до 20.00. Цена одного дня для взрослых - 150 -200 рублей. Дети до 14 проходят на "Сказочный Остров" бесплатно.

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