Фото: news.xbox.com

Компьютерная игровая приставка Xbox One появится на полках столичных магазинов в сентябре 2014 года, говорится в сообщении на официальном сайте компании-изготовителя.

Как уточняется, осенью игрушка станет доступна еще в 25 странах мира, в число которых входят Израиль, Дания, Греция, Япония, Чехия и Нидерланды. Точную дату запуска продаж и стоимость Xbox One производитель пока не называет.

Отметим, что в России приставка должна была появиться в конце ноября 2013 года, однако релиз отложили. Компания-изготовитель объяснила перенос техническими проблемами, которые были связаны с локализацией программной оболочки и сервисов.

В стартовую линейку Xbox One вошли такие игры, как Dead Rising 3, Forza Motorsport 5, Ryse: Son of Rome, Zoo Tycoon и Battlefield 4.

Какие проекты будут доступны на старте Xbox One в России, объявят позднее.