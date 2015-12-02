На заводе "Кристалл" откроется игра о постапокалиптической Москве

Фото предоставлено организаторами
12 декабря на территории бывшего московского завода "Кристалл" стартует игра "МСК 2048".
Столь масштабный проект, который соединил ролевую игру, променадный театр и квест, создал режиссер Александр Созонов, выпускник Школы-студии МХАТ. По его словам, его вдохновила идея дать игрокам свободу самим создать правила и законы игрового мира.
Сюжет "МСК 2048" разворачивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Участники могут либо бороться за выживание, ежеминутно принимая важные решения, либо следить за игрой актеров.
Время игры: 2 часа
Место: завод "Кристалл", Самокатная ул., д. 4, стр. 32