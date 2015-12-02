Форма поиска по сайту

02 декабря 2015, 18:35

Культура

На заводе "Кристалл" откроется игра о постапокалиптической Москве

Фото предоставлено организаторами

12 декабря на территории бывшего московского завода "Кристалл" стартует игра "МСК 2048".

Столь масштабный проект, который соединил ролевую игру, променадный театр и квест, создал режиссер Александр Созонов, выпускник Школы-студии МХАТ. По его словам, его вдохновила идея дать игрокам свободу самим создать правила и законы игрового мира.

Сюжет "МСК 2048" разворачивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Участники могут либо бороться за выживание, ежеминутно принимая важные решения, либо следить за игрой актеров.

Старт продажи билетов: 2 декабря

Время игры: 2 часа

Место: завод "Кристалл", Самокатная ул., д. 4, стр. 32

игры квест игра завод Кристалл

Главное

