На заводе "Кристалл" откроется игра о постапокалиптической Москве

Фото предоставлено организаторами

12 декабря на территории бывшего московского завода "Кристалл" стартует игра "МСК 2048".

Столь масштабный проект, который соединил ролевую игру, променадный театр и квест, создал режиссер Александр Созонов, выпускник Школы-студии МХАТ. По его словам, его вдохновила идея дать игрокам свободу самим создать правила и законы игрового мира.

Сюжет "МСК 2048" разворачивается в мире, пережившем глобальную катастрофу. Участники могут либо бороться за выживание, ежеминутно принимая важные решения, либо следить за игрой актеров.