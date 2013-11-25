Виртуальных питомцев "Тамагочи" научили общаться друг с другом

Фото: tamagotchifriends.com

Виртуальный питомец "Тамагочи", горячо любимый детьми 90-х, отмечает в конце ноября свое 17-летие. В честь праздничного события его авторы-производители решили подарить игрушке новую жизнь - для чего запускают линейку Tamagotchi Friends. Питомцы возвращаются на рынок куда более общительными и социально ориентированными.

"Тамагочи" нового поколения смогут влюбляться, дружить – причем на протяжении длительного времени – и всячески взаимодействовать друг с другом. Интерактив станет возможным благодаря разным продуктам линейки Tamagotchi Friends, в том числе дополнениям к игрушке и специальным мобильным приложениям. Также "Тамагочи" будут оснащены системой NFC (near field communication, действующей по принципу, подобному Bluetooth). Перезапущенный бренд, как ожидают производители, распространится по миру в течение 2014 года.

Технология NFC позволит "общаться" между собой двум игрушкам, присоединенным друг к другу. Так пользователям удастся "познакомить" своих питомцев, позволить им поболтать или обменяться подарками.



Фото: tamagotchifriends.com

У новенького "Тамагочи" все тот же квадратный черно-белый экран - как и у его предшественников. Он оснащен пятью встроенными играми (в две из них удастся сыграть только с другими "Тамагочи"). Виртуального любимца можно "сводить" в парк, где он встретит своих "сородичей". Tamagotchi Friends выпустят в шести разных цветовых решениях – красном, голубом, фиолетовом, белом, розовом и голубом.

Игрушка "Тамагочи", увидевшая свет 17 лет назад, быстро приобрела невероятный упех среди детей всего мира. За виртуальными карманными питомцами нужно было внимательно ухаживать: кормить их, убирать за ними, заботиться. С 1996 года компания-производитель Bandai продала более 79 миллионов "Тамагочи" разных версий (а всего их было 44) по всему миру. Сегодня это – любимый "ностальгический" бренд на рынке игрушек.