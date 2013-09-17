Российский лейбл "Мелодия" выложил на iTunes 350 пластинок

Фото: iTunes.com

Сегодня, 17 сентября, российский лейбл "Мелодия" выпустил на iTunes первые 350 цифровых альбомов. В ноябре на площадке будут выложены еще 350 пластинок, которые совместно отбирали редакторы "Мелодии" и iTunes. В других интернет-магазинах пластинки "Мелодии" появятся в 2014 году.

Стоит отметить, что в коллекции "Мелодии" представлены полное собрание симфоний Малера и симфонии Вайнберга, полные собрания симфоний Сибелиуса и Прокофьева, Восьмая и Девятая симфонии Брукнера, полное собрание струнных квартетов Шостаковича, сонаты для скрипки и альта в исполнении Давида Ойстраха, Юрия Башмета и Святослава Рихтера и многое другое.

Среди неклассических релизов можно выделить советские ВИА "Земляне", "Песняры", "Самоцветы", азербайджанский джазовый квартет "Гая", инструментальный ансамбль "Мелодия", а также советские джазовые и фанк-записи.

В планах у "Мелодии"– выпуск записей Владимира Высоцкого.