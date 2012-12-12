Фирменным стилем новогоднего фестиваля в Москве станут снежинки

Фото: ИТАР-ТАСС

Фирменным стилем новогоднего фестиваля, который в конце декабря охватит парки, площадки, пешеходные зоны, музеи, театры и арт-кластеры столицы, станут ожившие снежинки и два специальных логотипа.

Именно эти отличительные графические элементы украсят городские афиши, билборды, рекламные материалы и декорации в московских парках, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Символика фестиваля разрабатывалась творческой группой под руководством дизайнера Игоря Гуровича. Над проектом также работала художник-иллюстратор Анна Хохлова и сотрудники агентства "Массовет".

"Москва сегодня - мегаполис, в котором живут представители разных национальностей, конфессий. Многие старые символы Нового года имеют религиозный или субкультурный бэкграунд. И наша команда дизайнеров искала универсальный символ", рассказал мастер.

В результате художники придумали образ ожившей снежинки. Она катается на коньках, наряжает елку и играет.

Добавим, что организаторы масштабного фестиваля предлагают подготовить мероприятия, которые бы заинтересовали и тех, кто обычно предпочитает не посещать массовые развлекательные программы.



Дизайнеры в свою очередь уверены, что новый фирменный стиль поможет объединить москвичей разных возрастов, социального положения и рода деятельности.