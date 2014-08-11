Две участницы перфоманса весь день несут через Москву трубу

Фото: Агентство "Москва"

Акция "Революционная ось" проходит сегодня в столице: художницы Екатерина Васильева и Ганна Зубкова идут через город с железной трубой на плечах. Таким способом участницы перфоманса хотят перенести в трехмерное пространство воображаемую линию, проходящую через центр города.

Название акции взято из английского языка: словосочетание "revolution axis" переводится как "ось вращения". Дословный перевод на русский придал физическому термину дополнительный смысл: пересекая город с севера на юг, художницы рассчитали маршрут так, чтобы в полдень, когда солнце было в зените, оказаться на Площади Революции.

Фото: Агентство "Москва"

Шествие с трубой началось в 5.50 утра в самой северной точке МКАД, на 84-м километре – в месте пересечения кольцевой дороги с Алтуфьевским шоссе. Завершить свой поход Екатерина Васильева и Ганна Зубкова планируют в 23.30 в самой южной точке МКАД, на 33-м километре, где кольцевая пересекается с Варшавским шоссе. Таком образом, они движутся перпендикулярно проекции оси движения Солнца и рассчитывают пройти расстояние в 45 километров.

Труба, вернее, строительная балка, довольно тяжелая: она весит 13,5 килограммов и длиной в несколько раз превосходит рост самих участниц перфоманса. На сайте проекта Революционная осьхудожницы описали свой замысел возвышенно: "Мы изымаем обыденное действие – рабочие переносят строительный материал – из контекста строительства, лишаем его общеизвестной функциональности и освобождаем от классовой принадлежности. Наше действие – церемония и ритуал".

Фото: Агентство "Москва"

Художницы также добавляют, что хотят показать, как меняется ощущение масштабов трубы в разных районах города. По их мнению, пронесенная через центр Москвы труба становится зримым символом стержня городской жизни.

Девушки с трубой уже устроили привалы на Шереметьевской и Неглинной, побывали на Большой Ордынке и Добрынинской, в 18.00 планируют устроить передышку в "Макдональдсе" на Варшавской, а в 20.00 – у метро Южная.

Москвичи реагируют на акцию довольно позитивно. Хотя на страницах мероприятия в социальных сетях многие признаются, что смысла в акции не видят, однако горожане предлагают принести девушкам воды и жалеют художниц, вынужденных таскать тяжести на солнцепеке.