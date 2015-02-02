В храм Христа Спасителя привезли Смоленскую икону Божьей матери

Фото: Агентство "Москва"

В храм Христа Спасителя 1 февраля привезли после реставрации Смоленскую икону Божьей матери, сообщает Агентство "Москва".

Ее торжественно встретили верующие во главе с Патриархом Кириллом, служившим в храме торжественную Божественную Литургию в честь шестой годовщины своей интронизации.

Чудотворный образ будет находиться в храме Христа Спасителя до 10 февраля, где будет доступен для поклонения верующих, а затем будет перенесен в Успенский кафедральный собор Смоленска, в котором он пребывал с начала XVII века.