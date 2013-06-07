В центре Мейерхольда поставят спектакль "Тристан+Изольда. Фрагменты"

Фото: meyerhold.ru

20 и 21 июня в Центре имени Всеволода Мейерхольда поставят спектакль "Тристан+Изольда. Фрагменты". Примечательно, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого немецкого композитора, автора одноименной оперы Рихарда Вагнера.

На постановку хореогорафа вдохновила известная история любви Тристана и Изольды. В постановке приняли участие оперная певица Мария Гулик и 10 танцовщиков театра "Балет Москва".

Особенность постановки в том, что каждая пара танцовщиков рассказывает свой эпизод из истории легендарных любовников. Кроме того, специально для спектакля был подготовлен видеоряд, создающий уникальные пространства.

Для спектакля выбран цикл Wesendonk-Lieder, написанный Вагнером под влиянием тайной страсти к жене друга. Именно он вдохновил композитора на создание легендарной оперы.

Данная постановка – это третий совместный проект театра "Балет Москвы" и хореографа Режиса Обадиа. Их спектакли отличаются индивидуальностью, драматизмом и оригинальной хореографией.

Совместный спектакль "Весна Священная" в 2003 году был награжден "Золотой Маской" как лучший спектакль современного танца.

Начало спектаклей - в 20:00.