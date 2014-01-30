Канарейкин: "Проблемы с деньгами начались у "Спартака" еще в октябре"

Федор Канарейкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Последние несколько месяцев хоккейный "Спартак" пребывает в плачевном состоянии. Из-за отзыва лицензии у "Инвестбанка" легендарный клуб не может проводить полноценные тренировки, а на погашение долгов по зарплате и поездки на выездные матчи приходится брать кредит у Континентальной хоккейной лиги. О финансовых проблемах "Спартака", рекордной серии поражений и своем будущем в команде в интервью M24.ru рассказал главный тренер "красно-белых" Федор Канарейкин.

- Федор Леонидович, первый вопрос, естественно, о финансовом положении клуба – есть ли какие подвижки в поиске спонсора?

- Мы находимся в тяжелом положении и уже давно. Эта ситуация случилась намного раньше, чем была отозвана лицензия "Инвестбанка". "Хромали" мы уже с октября. И я хочу поблагодарить лигу за то, что у нас есть возможность продолжать чемпионат, что она предоставила нам средства, чтобы мы могли оплатить перелеты и проживание в других городах. Что касается команды, то мы уже давно работаем не по тому графику, которому планировали на этот год. У нас давно нет условий для нормальной профессиональной работы. Мы давно уже лишены тех профессиональных условий, в которых должны находиться.

- А что конкретно вы имеете ввиду?

- У нас нет возможности жить в гостиницах и собирать команду вечером за день до игры. Мы не можем проводить полноценные двухразовые тренировки. Мы не можем проводить утренние раскатки, так как, во-первых, нет возможности кормить игроков, а во-вторых, команде просто негде отдыхать между тренировками. А два раза в день вызывать игроков из дома при московском траффике нет никакого смысла.

И, повторюсь, в такой ситуации мы находимся давно. Но хочу поблагодарить болельщиков за то, что они рядом с командой, поддерживают ее, верят. И хочу надеяться, что "Спартак" останется в КХЛ, что найдутся инвесторы, которые заберут команду и будут работать с ней.

- Руководство пока никакой конкретной информации о будущем клуба не сообщало?

- У нас с руководством и связи-то нет как таковой сейчас. Оно как раз занято разрешением финансовой ситуации. Пока только такая информация.

- "Спартак" установил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд. Как вы считаете, не получалось ли так, что каждое следующее поражение еще больше давило на игроков, не давало играть в полную силу?

- Безусловно. Психология – это большая составляющая современного спорта в целом, и нашей ситуации в частности. Поверьте, мы испробовали все, что могли. И "закручивали", и "подкручивали", и общались с игроками индивидуально. Мы вместе прошли очень тяжелый период, предъявляли друг другу претензии, пытались найти выход из создавшейся ситуации.

Конечно, это уже не та команда, которая работала до кризиса, до начала проблемной ситуации. Мы находились в зоне плей-офф или рядом с ней. До середины декабря, когда "Инвестбанк" лишил лицензии, мы занимали 9-ю строчку. Серьезные проблемы начались позже, когда приходя на работу ребята видели, что ситуация не меняется, усугубляется и засасывает нас еще больше. Мы пытаемся каждый матч играть на результат.

Добавлю, что из всех этих проигранных матчей особняком стоят три поражение: 0:6 от "Динамо", 1:6 от "Магнитки" и 1:5 от Санкт-Петербурга (разговор состоялся до матча с "Северсталью", в котором "Спартак" проиграл со счетом 0:7, - прим. ред.). Остальные игры мы проигрываем в одну шайбу, в концовке встречи нам не хватает сил, концентрации, психологии победителей. А самое главное, что в декабрьский период мы планировали подтянуть физические кондиции, подготовиться к следующему этапу. Теперь нам пришлось сверстать новый план тренировок.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Как в такой ситуации можно мотивировать игроков?

- Невзирая на трудности у нас здоровый коллектив. И когда мне на одной из пресс-конференций сказали, что до кризиса у команды была полоса неудач, а сейчас видно, что "Спартак" выздоравливает и улучшается, я ответил, что мы и не хворали.

Все игроки хотят изменить ситуацию. А я стараюсь во всем находить положительные моменты. Например, сейчас много игрового времени получает молодежь. Но меня пугает, что в последнее время и она останавливается в своем развитие. Ведь тренировочного процесса нет, как такового, а 20-летним парням предоставлено много свободного времени, у них много энергии и они должны ее куда-то вкладывать. А если нет тренировок, то они не растут, молодой парень должен жить под напряжением тренировочных и психологических нагрузок.

- А кого-нибудь из молодых игроков вы бы могли отметить?

- Я вообще никого из молодых отмечать не буду, потому что это было сделано в начале сезона. Но скажу, что "Спартак" одна из немногих команд, которая заявляет на матч 9-10 молодых игроков , и они регулярно выходят на лед.

- Несколько раз на пресс-конференциях вы нелестно отзывались о легионерах "Спартака". В чем вы видите причину такой неудачной игры иностранцев?

- До начала финансовых проблем они все работали очень хорошо, были лидерами команды, претензий у меня никаких не было. Но если русский человек в экстремальных ситуациях побывал неоднократно, может ситуацию перебарывать, то у иностранцев другая ментальность. Ребята приехали играть и зарабатывать в России. И убедить их, что это временно и когда-то ситуация разрешиться не возможно. Такие беседы проходили, но им разговоры мало интересны. Они не понимают, как профессионал может работать и не получать деньги.

- Перед закрытием трансферного окна "Спартак" покинули три хоккеиста – Юньков, Гласс и Куинт. Однако ходили слухи, что команда расстанется и с другими ведущими игроками. Руководство решило их попридержать или не было достойных предложений?

- В тот момент я как раз общался с руководством по поводу ухода игроков. Я пытался доказать, что надо пробовать решить задачу выхода в плей-офф, пока она еще стояла. Было несколько вариантов развития событий: отпустить от трех до восьми игроков. Более того, клуб проводил переговоры с агентами и другими клубами по конкретным игрокам. Но в итоге было принято такое решение, какое вы видите.

- В чем вы видите причину того, что клуб долго не может найти спонсора? Все-таки "Спартак" - это бренд, со своей историей, и новому владельцу не придется с нуля все раскручивать, чтобы, например, привлечь болельщиков на трибуны.

- Болельщиков действительно искать не надо, они давно есть, это сила московского "Спартака". Что касается инвесторов и как будут развиваться события… Я верю, что все решиться положительно. К сожалению, все случилось во время подготовки к Олимпиаде, и люди сейчас заняты решением более глобальных задач.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Вы видите себя в "Спартаке" по окончании сезона ? Хотели бы продолжить работу с клубом?

- А почему я должен не видеть себя в "Спартаке"? Мне не за что краснеть и не за что себя корить. Я вместе с тренерским штабом провел большую работу. Мы собрали серьезную команду под конкретные задачи и задачи эти решались. Дай бог, придут новые люди, и уже они будут решать, кому и где остаться.

- Для вас это уже третий период работы со "Спартаком". Прошлые два прихода в команду не так сложно складывались?

- В 90-х мы тоже попадали в сложную ситуацию. Были проблемы с выплатой денег, но тогда было только несколько задержек, такого обвала, как сейчас, не было.

- Ситуация, когда клуб остается без средств к существованию, для российского хоккея не новая. Даже в этом сезоне КХЛ помогала не только "Спартаку", но и "Амуру", постоянно с испытывает проблемы "Кузня". И все помнят истории с "Ладой" или "Крыльями Советов". Почему такое происходят в нашем хоккее?

- Здесь надо наверно разграничить несколько моментов. То, что "Амур" попал в эту ситуацию, связано с наводнением, которое привело к проблемной ситуации. У "Амура" есть спонсоры и все средства к существованию. Что касается Новокузнецка, то у них такая ситуация продолжается из года в год. Клуб старается выжить, не попадает в зону плей-офф и просто поддерживает количественный состав КХЛ.

Что касается "Спартака", то я затрудняюсь ответить на вопрос, почему такое произошло. Перед началом сезона каждый клуб предоставлял гарантии существования на весь предстоящий чемпионат и отчего такое случилось надо, наверно, спрашивать других людей.

- Не стоит ли КХЛ как-то остановить гонку финансов и установить реально действующий и жесткий потолок зарплат?

- У нас лига, которая существует шестой сезон. При этом она очевидно прогрессирует, движется вперед. Однако и проблем пока достаточно. Все уже выдумано до нас и мы просто должны брать лучшее. В частности, драфт юниоров, когда слабые клубы усиливаются лучшими молодыми игроками.

Не должно быть такого перекоса, когда контракты некоторых игроков стоят на одном уровне с бюджетом некоторых клубов. Такие моменты требуют доработок и я думаю, в будущем будут приняты правильные законы.

- Как вы считаете, может быть, стоить запретить отдавать игроков на денежную компенсацию? Потому что команды с огромными бюджетами спокойно переманивают игроков, ничего не теряя по сути. Вот и ЦСКА приобрел недавно Куинта, Гласса и Бирюкова, при этом, не отдав взамен никого из своих игроков.

- Для этого должны работать законы - твердые, четкие, прозрачные. Они должны представлять интересы всей лиги и не ущемлять более бедные клубы.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Много разговоров ходит об изменении лимита на легионеров. Как вы к этому относитесь? Нужно ли уменьшать или увеличивать количество иностранцев в командах?

- Я думаю лимит надо увеличивать. Вот, например "Медвешчак". В клубе 15 американцев и канадцев играет, это большая сила. То же самое с "Барысом", Ригой, где собраны игроки сборной Казахстана и Латвии плюс легионеры. Или минское "Динамо", которое, правда, не показывает хороший хоккей в этом сезоне. Но это базовые команды своих сборных, дополненные иностранцами. В следующем сезоне в лигу войдет "Йокерит", тоже очень серьезный клуб. Поэтому каждый российский клуб должен иметь возможность усилиться. А у нас нет такого количества качественных российских игроков. И опять-таки, если мы увеличим число легионеров, то будет упорядочена и контрактная ситуация.

- А не стоит полностью отметить лимит?

- Полностью, конечно, не стоит, потому что должна играть молодежь, у которой тоже свой лимит. В этом году в командах должно быть 4 молодых игрока, потом это число сократили до трех. Нужно сбалансированное решение, ведь молодые ребята должны получать места в команде. Но опять-таки они должны зарабатывать это место своим отношением, трудом и талантом. Что толку, когда по три-четыре человека заявлено и сидит на скамейке запасных просто, чтобы наполнить состав.

- Может быть, стоит ввести правило, чтобы молодые игроки получали какое-то определенное игровое время?

- Это снова будут непрофессиональные, искусственные моменты. Люди должны зарабатывать места в командах. Если парень готов, талантлив и целеустремлен, то каждый тренер даст ему шанс.

- И последний вопрос про предстоящую Олимпиаду. Как вы оцениваете состав сборной России? Было много критики по этому поводу.

- Я считаю, что состав оптимальный. Конечно, у каждого есть свое мнение, но в данный момент тренерский штаб решил остановиться на этих кандидатах. Олимпиада будет очень сложной для нашей сборной, но мы все будем переживать и болеть за нашу команду. И я желаю сборной России выиграть золото.

Даниил Адамов