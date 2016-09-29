Московский "Спартак" победил "Автомобилист" в чемпионате КХЛ

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Столичный "Спартак" победил "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

Встреча, которая проходила в четверг на Малой спортивной арене "Лужники" закончилась со счетом 3:0.

Хозяева забили по шайбе в каждом периоде. Отличились: Максим Потапов (1:18), Владимир Бобылев (31:19) и Михаил Плотников (55:14).

В это же время столичные армейцы принимали на своем льду команду "Амур" из Хабаровска. ЦСКА проиграл по буллитам со счетом 1:2.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Результативным стал второй период. На шайбу игрока ЦСКА Дмитрия Кугрышева (22:26) точным броском ответил Ян Коларж (30:41) из "Амура".