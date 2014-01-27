Свитов заменит Кокарева в олимпийской сборной России по хоккею

Фото: ИТАР-ТАСС

Травмированного форварда московского "Динамо" Дениса Кокарева в олимпийской сборной России по хоккею заменит нападающий казанского "Ак Барса" Александр Свитов, сообщает официальный сайт ФХР.

"Изначально Александр Свитов был в расширенном списке. Выбор пал на Александра, потому что он достаточно опытный хоккеист, чемпион мира, может хорошо сыграть в обороне и на вбрасывании. Кроме того, Александр достаточно мощный и габаритный спортсмен, " - заявил наставник российской сборной Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, что Кокарев не сможет поехать на Олимпиаду из-за травмы ноги, полученной в матче КХЛ против ЦСКА. Он стал уже вторым игроком столичного "Динамо", который остался за бортом олимпийской команды. Ранее вместо травмированного Сергея Соина в сборную был вызван нападающий "Каролины" Александр Семин.

В нынешнем сезоне Александр Свитов провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забил 8 голов, сделал 4 результативные передачи и имеет показатель полезности "-4". Форвард является обладателем Кубка Гагарина сезона 2010/2011 в составе уфимского "Салавата Юлаева". В 2012 году Свитов вместе со сборной России выиграл чемпионат мира по хоккею, проходивший в Финляндии и Швеции.

Олимпийский турнир по хоккею пройдет с 12 по 23 февраля. По регламенту тренеры сборных могут вносить изменения в состав только в случае травм игроков.

