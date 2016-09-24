Московское "Динамо" уступило минскому в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступило одноименному клубу из Минска. Поединок, прошедший в Москве, завершился со счетом 3:0.

У победителей отличились Ник Бэйлен, Андрей Степанов и Александр Матерухин. При этом столичная команда не сумела забросить ни одной шайбы во втором матче лиги подряд.

В следующем матче московское "Динамо" 26 сентября примет ярославский "Локомотив". Минчане в этот же день в Казани сыграют с местным "Ак Барсом".