Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в домашнем матче Евротура. Поединок, проходивший на "Арене Мытищи", завершился со счетом 4:5.

Подопечные Олега Знарка провалили стартовый период и к 27-й минуте пропустили пять шайб. Голами отметились Элиас Линдхольм, Никлас Даниэльссон, Оливер Экман-Ларссон, Андре Петерссон и Антон Ландер.

Однако затем российская команда нашла в себе силы сократить разницу в счете. Так, шайбы Сергея Плотникова, Сергея Мозякина, оформившего дубль, а также Александра Попова свели преимущество шведов до минимума. Но большего сборная России добиться не смогла.

Вторая игра между Россией и Швецией состоит 25 апреля.