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Спорт

23 декабря 2014, 17:11

Чемпион России по хоккею будет определяться в плей-офф КХЛ

хоккей КХЛ ФХР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Чемпион России со следующего сезона снова будет определяться по итогам плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято исполкомом Федерации хоккея России, сообщает ТАСС.

На совещании с новым президентом лиги Дмитрием Чернышенко, которое прошло в Сочи 18 декабря, представители команд КХЛ единогласно высказались за то, чтобы титул чемпиона России присуждался за победу в Кубке Гагарина (если победителем окажется иностранный клуб, то чемпионом России станет отечественная команда, сумевшая пройти дальше остальных), а не по итогам регулярного чемпионата, как это произойдет в нынешнем сезоне.

Как заявил исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк, мнение клубов должно было найти полное понимание исполкома и совета организации.

Добавим, что решение о том, что титул чемпиона страны будет разыгрываться не в плей-офф, а в регулярном чемпионате КХЛ, было принято перед началом текущего сезона. Соответствующие изменения были внесены в регламент КХЛ. Добавим, что в прошлом году в финале Кубка Гагарина играла чешская команда "Лев".

Напомним, что с момента основания КХЛ в 2008 году ни разу победитель регулярного чемпионата. В связи с чем решение присуждать победителя "регулярки" титул чемпиона России многими было воспринято в штыки.

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