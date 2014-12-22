Спорт за неделю: успех Шипулина и победа России на Кубке Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею выигрывает домашний турнир, ЦСКА громит соперников по группе в Евролиге, Антон Шипулин завоевывает два золота в Поклюке, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

Сборная России по хоккею - три победы на домашнем турнире

В воскресенье в Сочи завершился второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. Победителем турнира стала сборная России, одержавшая три победы в трех матчах. Россияне переиграли сначала финнов со счетом 2:0, затем шведов – 3:2 и в заключительном поединке одолели Чехию – 3:2.

Благодаря успеху на домашнем турнире подопечные Олега Знарка возглавили общий зачет Евротура, набрав 13 очков в шести матчах. Второе место с 11 набранными баллами занимает сборная Швеции, третье – с 10 очками – сборная Финляндии. Главным аутсайдером турнира является чешская дружина, которая пока не выиграла ни одного матча.

Отметим, что на прошлом этапе Евротура – Кубке Карьяла – российская команда заняла лишь третье место, набрав четыре очка в трех поединках. Однако три победы в основное время на сочинском турнире позволили сборной России вырваться вперед в общем зачете.

В рамках Еврохоккейтура россиянам осталось провести три матча: с Чехией (5 февраля), Финляндией (15 апреля) и Швецией (22 апреля).

ЦСКА проходит групповой этап Евролиги без потерь

Баскетболисты московского ЦСКА 18 декабря одержали десятую победу подряд в рамках группового этапа Евролиги. В этот раз жертвой армейцев стал французский "Лимож", который был разгромлен со счетом 88:56. Стоит отметить, что этот поединок красно-синие проводили без нескольких лидеров. В частности, отсутствовали Милош Теодосич, Виктор Хряпа и Сонни Уимз. Однако это не помешало москвичам легко разобраться с соперником.

На протяжении всех 40 минут игры армейцы контролировали ход матча. Подопечные Димитриса Итудиса реализовали 48% трехочковых бросков против 29% у гостей, а также сделали 29 результативных передач. Самым результативным игроком поединка стал Виталий Фридзон, набравший 19 баллов.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

ЦСКА занял первое место в группе В, а чуть позже узнал соперников по топ-16. Армейцы попали в группу F вместе с "Нижним Новгородом", греческим "Олимпиакосом", турецкими "Анадолу Эфесом" и "Фенербахче", испанскими "Басконией" и "Уникахой" и итальянским "Миланом".

Группу Е образовали испанские гранды "Реал" и "Барселона", израильский "Маккаби", греческий "Панатинаикос", турецкий "Галатасарай", сербская "Црвена Звезда", литовский "Жальгирис" и немецкая "Альба".

Матчи топ-16 Евролиги пройдут с 30 декабря по 10 апреля. В плей-офф из каждой группы выйдут по четыре сильнейшие команды.

"Динамо" сыграет с "Андерлехтом" в Лиге Европы

В понедельник, 15 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Московское "Динамо" в плей-офф ЛЕ сыграет с бельгийским "Андерлехтом". Кроме того, своего соперника узнал и петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" в весенней стадии турнира встретятся с голландским "ПСВ".

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" и "Зенит" проведут 19 февраля на выезде, а ровно через неделю (26 февраля) примут своих соперников в родных стенах. Об истории противостояния советских и российских клубов с бельгийской и нидерландской командами читайте в материале Андрея Яркова.

Кроме того, в этот же день прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Из самых интересных противостояний отметим предстоящие двухматчевые битвы между ПСЖ и "Челси", "Манчестер Сити" и "Барселоной", а также "Ювентусом" и "Боруссией".

Антон Шипулин становится "королем" словенской Поклюки

Главным героем третьего этапа Кубка мира по биатлону, который прошел в Поклюке, стал россиянин Антон Шипулин. Он добился побед в спринте, масс-старте и завоевал серебро в гонке преследования.

В спринте Шипулин без промахов отработал на двух огневых рубежах и благодаря уверенному ходу опередил своих конкурентов. Так, олимпийский чемпион Сочи на 11,9 секунды оказался быстрее австрийца Доминика Ландертингера, а пришедший к финишу третьим норвежец Эмиль Хегле Свендсен проиграл россиянину в два раза больше.

Гонка преследования сложилась для Антона менее удачно. На втором и третьем огневых рубежах Шипулин промахнулся последним выстрелом, что привело к двум штрафным кругам. В итоге – лишь серебро. Первым к финишу пришел Свендсен, замкнул тройку француз Мартен Фуркад.

Однако уже в воскресенье Шипулин снова вернулся на вершину, выиграв масс-старт. Один промах на последнем огневом рубеже не помешал россиянину одержать победу в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом и Жан-Гийомом Беатриксом.

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Что касается девушек, то российские биатлонистки результатами не блеснули. Лучшим достижением стало пятое место Ольги Подчуфаровой в спринте. Победами в Поклюке отметились чешка Габриэла Соукалова в спринте, Дарья Домрачева из Белоруссии – в гонке преследования и финка Кайса Макарайнен – в масс-старте.

Что посмотреть на этой неделе

В Канаде 26 декабря стартует молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В нем примут участие 10 сборных, разделенных на две группы по пять команд в каждой. Соперниками россиян по групповому этапу станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче турнира, который пройдет в день открытия, подопечные Валерия Брагина встретятся с датчанами.

В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Стоит отметить, что по данным британской букмекерской компании William Hill, главным фаворитом турнира является сборная Канады. Коэффициент на то, что канадцы завоюют золото, равен 2,25. На втором месте в списке фаворитов сборная США (3,75), на третьем – Швеция (5,00). Россия с коэффициентом 6,00 занимает в этом списке лишь четвертое место.

В понедельник после паузы, связанной с российским этапом Евротура, возобновляется регулярный чемпионат КХЛ. Московские клубы на этой неделе проведут по три поединка. Соперниками ЦСКА станут рижское "Динамо" (24 декабря), омский "Авангард" (26 декабря) и хоккейный клуб "Сочи" (28 декабря). Столичное "Динамо" в свою очередь сыграет в эти же дни с череповецкой "Северсталью", нижегородским "Торпедо" и петербургским СКА.

Даниил Адамов