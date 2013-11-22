Молодежная сборная России обыграла команду юниорской лиги Онтарио

Фото: ИТАР-ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу в Суперсерии с канадцами. В третьем матче российские хоккеисты одолели сборную, составленную из игроков юниорской лиги Онтарио (OHL) со счетом 5:2.

У россиян забитыми шайбами отметились Сергей Толчинский, Алексей Береглазов, Ильдар Шиксатдаров, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев. За сборную OHL шайбы забрасывали Керби Райчел и Брок Макгинн. Отметим, что защитник российский команды Никита Задоров сделал три результативные передачи.

Следующий матч против команды OHL подопечные Михаила Варнакова проведут 25 ноября.

Напомним, в первых двух матчах российская команда уступила сборной юниорской лиги Квебека (QMJHL).