"Ак Барс" победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

В матче чемпионата КХЛ "Ак Барс" победил "Спартак" со счетом 2:0. Игра состоялась в Казани.

Шайбы забросили Кирилл Петров на 39 минуте и Тим Стэплтон на 47 минуте, говорится на официальном сайте хоккейного клуба "Ак Барс".

"Была очень непростая игра. Хорошо, что первыми забили. Все-таки, в такой равной игре это очень важно. Еще один момент – наш вратарь сыграл на "ноль". Вообще, когда команда играет на "ноль", есть удовлетворение от игры в обороне", - заявил главный тренер "Ак Барса" Валерий Белов.

Таким образом, казанский "Ак Барс" набрал 44 очка и вышел в лидеры Восточной конференции. "Спартак" терпит поражение и с 26 очками занимает 10 место в Западной конференции