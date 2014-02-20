Олег Знарок может возглавить сборную России по хоккею

Олег Знарок. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер московского "Динамо" Олег Знарок может возглавить сборную Россию по хоккею, сообщает "Спорт-Экспресс". На ближайшем исполкоме ФХР нынешний наставник национальной команды Зинэтула Билялетдинов, чей контракт истекает 1 июля, может быть отправлен в отставку.

Под руководством Знарка "бело-голубые" дважды выигрывали Кубок Гагарина. Кроме того, с 2006 по 2011 год он возглавлял национальную сборную Латвии.

В свою очередь, генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов рассказал, что ничего не знает о возможном назначении Знарка главным тренером российской команды.

"Я о том, что Олег Валерьевич возглавит сборную России, пока ничего не слышал, так как нахожусь не в России. К тому же такое решение не принимается так скоропалительно. Ни Знароком, ни Сафроновым, ни даже Третьяком", - цитирует Сафронова "Советский спорт".

Напомним, что сборная России по хоккею во главе с Билялетдиновым проиграла команде Финляндии в четвертьфинале Олимпийских игра и не смогла побороться за медали на домашней Олимпиаде.