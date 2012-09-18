Самый высокооплачиваемый голкипер НХЛ будет выступать за ЦСКА

Фото: ИТАР-ТАСС

Самый высокооплачиваемый вратарь Национальной хоккейной лиги Илья Брызгалов на время локаута будет выступать за ЦСКА. В среду голкипер вылетит из Нью-Йорка в Москву.

Ожидается, что Брызгалов подпишет контракт со столичным клубом. Хоккеист не подтвердил эту информаци, но и не опроверг.

"Давайте дождемся четверга, - передает "Интерфакс" слова голкипера, - тогда вы узнаете о моих планах". 32-летний вратарь также сообщил, что не нанимал агента и сам лично занимается своим трудоустройством в России.

В НХЛ Брызгалов с прошлого года защищает ворота "Филадельфии Флайерс". Голкипер зарабатывает 10 млн долларов за сезон. Последний раз вратарь защищал цвета российского клуба 11 лет назад - тогда он играл за тольяттинскую "Ладу".

Напомним, 16 сентября НХЛ объявила о наступлении локаута. Таким образом, регулярный сезон заокеанской лиги откладывается, а если профсоюзы игроков не придут к соглашению с администрацией лиги о новом потолке зарплат, то чемпионат текущего года будет полностью отменен. Хоккеисты НХЛ на время локаута могут выступать за клубы из других лиг, в том числе, КХЛ.