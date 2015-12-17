Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с поражения от шведов

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в стартовом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Игра, состоявшаяся в Москве на "Арене Легенд", завершилась поражением хозяев со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

Счет в матче на 22-й минуте открыл защитник СКА и сборной России Максим Чудинов, реализовавший большинство. После этого шведы во втором периоде забросили сразу три шайбы. Голы на счету форварда ХК "Сочи" Андре Петерсона, защитника "Авангарда" Юнаса Анелева и нападающего "Шеллефтео" Джона Нормана.

В третьем периоде окончательный счет установил защитник "Ак Барса" Оскар Меллер, забросивший шайбу в пустые ворота.

В следующем матче на турнире команда Олега Знарка сыграет 19 декабря против сборной Финляндии. Шведы в этот же день встретятся с чехами.