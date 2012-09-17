Национальная хоккейная лига объявила о наступлении локаута

Из-за локаута в Национальной хоккейной лиге многие спортсмены предпочитают не дожидаться старта сезона и возвращаются в родные клубы.

Национальная хоккейная лига 16 сентября объявила о наступлении локаута. Переговоры о подписании нового коллективного соглашения зашли в тупик.

Многие известные спортсмены могут вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Переговоры НХЛ с лидерами профсоюза о новом потолке зарплат зашли в тупик, а значит начало сезона в заокеанской лиге откладывается. Весьма вероятно, что сезон и вовсе не начнется и тогда хоккеистам придется ждать следующего года.

На Илью Ковальчука претендует московский "Спартак". Александр Овечкин, вероятно, станет играть за столичное "Динамо". Антон Худобин и Андрей Локтионов планируют поменять США на Подмосковье и клуб "Атлант".

Пока неизвестно, сколько продлится локаут, но можно утверждать, что новый сезон в НХЛ не начнется раньше декабря. А значит, многие звезды вернутся выступать в российские клубы.