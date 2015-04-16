Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Фото: ТАСС/Елена Руско
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в гостевом матче Евротура. Поединок, проходивший в Тампере, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.
Авторами заброшенных шайб стали Томми Хухтала, Сами Леписте и Петри Контиола. Вратарь финской команды Атте Энгрен провел матч "на ноль".
Стоит отметить, что российские хоккеисты вышли на лед с траурными повязками в связи со смертью известного тренера Валерия Белоусова.
Кроме того, cборная России вышла на матч с Финляндией в ретроформе – красных джерси с надписью СССР. Россияне провели в такой форме разминку и первый период. Финны так же вышли на раскатку в ретроформе.
[/html]Сборная Финляндии набрала 13 очков и догнала в общем зачете шедшую на втором месте российскую команду, которая потерпела третье поражение подряд.
This will play well: #Russia puts on old #Soviet (CCCP) jerseys for its #hockey match at #Finland @GazetaRu pic.twitter.com/0jejrlxsiU— Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) 16 апреля 2015
В субботу в Хельсинки сборные России и Финляндии проведут еще один матч в рамках Евротура.