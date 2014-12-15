Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

15 декабря 2014, 18:06

Два хоккеиста "Атланта" продолжат карьеру в московском ЦСКА

хоккей ЦСКА КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Шведский нападающий Андреас Энгквист и чешский защитник Ондржей Немец пополнили состав ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".

Игроки перешли в результате обмена из подмосковного "Атланта". Армейцы получили право выбора на драфте, а "Атлант" - денежную компенсацию, пишет "Р-Спорт".

Энгквист всю российскую часть карьеры провел за "Атлант". В КХЛ на счету 27-летнего шведского центрфорварда 79 очков (35 шайб, 44 передачи) в 139 встречах при показателе полезности "+15". В 36 матчах за "Атлант" в текущем сезоне Энгквист набрал 25 (14+11) очков, его показатель полезности составил "+9".

Защитник Немец выступает в КХЛ с 2010 года. За пять сезонов в составе череповецкой "Северстали", пражского "Льва" и "Атланта" 30-летний чех набрал 97 (30+67) очков в 274 играх при показателе полезности "-7".

В 2014 году Немец вместе со "Львом" дошел до финала Кубка Гагарина, где его команда уступила магнитогорскому "Металлургу" в семи встречах. В текущем сезоне на счету чешского игрока обороны 13 (3+10) очков в 37 матчах при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафа.

Сайты по теме

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать