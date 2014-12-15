Два хоккеиста "Атланта" продолжат карьеру в московском ЦСКА

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Шведский нападающий Андреас Энгквист и чешский защитник Ондржей Немец пополнили состав ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".

Игроки перешли в результате обмена из подмосковного "Атланта". Армейцы получили право выбора на драфте, а "Атлант" - денежную компенсацию, пишет "Р-Спорт".

Энгквист всю российскую часть карьеры провел за "Атлант". В КХЛ на счету 27-летнего шведского центрфорварда 79 очков (35 шайб, 44 передачи) в 139 встречах при показателе полезности "+15". В 36 матчах за "Атлант" в текущем сезоне Энгквист набрал 25 (14+11) очков, его показатель полезности составил "+9".

Защитник Немец выступает в КХЛ с 2010 года. За пять сезонов в составе череповецкой "Северстали", пражского "Льва" и "Атланта" 30-летний чех набрал 97 (30+67) очков в 274 играх при показателе полезности "-7".

В 2014 году Немец вместе со "Львом" дошел до финала Кубка Гагарина, где его команда уступила магнитогорскому "Металлургу" в семи встречах. В текущем сезоне на счету чешского игрока обороны 13 (3+10) очков в 37 матчах при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафа.