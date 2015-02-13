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Спорт

13 февраля, 23:31

Столичный ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по хоккею

хоккей ЦСКА КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке переиграл хорватский "Медвешчак" и впервые стал чемпионом России.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 5:2. Стоит отметить, что армейцы после первых пяти минут уступали две шайбы, однако сумели переломить ход игры и одержали победу.

В другом матче игрового дня московское "Динамо» проиграло "Локомотиву" со счетом 4:3, что и позволило "красно-синим" завоевать золото.

Добавим, что ЦСКА является наиболее титулованным клубом советского хоккея - московский клуб 32 раза становился чемпионом СССР.

Московский ЦСКА в последний раз выигрывал первенство Советского союза в 1989 году. Ни в регулярном чемпионате России, ни в чемпионате КХЛ армейцам не удавалось выигрывать регулярное первенство.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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