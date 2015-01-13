Московский ЦСКА проиграл в гостях петербургскому СКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА уступил на выезде СКА. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1.

Победу хозяевам принес дубль Артемия Панарина в первом периоде, еще одним голом отметился Андрей Кутейкин. "Красно-синие" ответили только точным броском Михаила Науменкова.

Стоит отметить, что СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и прервал шестиматчевую победную серию столичного клуба.

После этой победу петербургский клуб сократил отставание от армейцев в турнирной таблице до 7 очков. Однако у подопечных Дмитрия Квартального есть игра в запасе.