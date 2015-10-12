Московский "Спартак" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче КХЛ

Фото:m24.ru/Лидия Широнина

Московский "Спартак" потерпел домашнее поражение от ярославского "Локомотива" в матче регулярного первенства КХЛ. Ярославцы, чья победная серия достигла семи матчей, взяли верх над красно-белыми со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (на 4-й минуте) и Михаил Пашнин (37).

Стоит отметить, что голкипер "Локомотива" Алексей Мурыгин отстоял на ноль в седьмой раз в сезоне (в десяти матчах). Рекорд регулярных чемпионатов КХЛ принадлежит Василию Кошечкину (магнитогорский "Металлург", сезон-2013/14 - 9 матчей) и Роберту Эшу (СКА, сезон-2008/09 - 9 матчей).

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" занимает первую строчку, опережая ЦСКА на один балл. "Спартак" идет на 11 местев трех очках от зоны плей-офф.

Следующий матч домашней серии "Спартак" проведет в среду против СКА из Санкт-Петербурга, "Локомотив" в тот же день примет в Ярославле челябинский "Трактор".