Хоккеисты Фролов и Морозов дадут мастер-класс московским школьникам

Известные хоккеисты Фролов и Морозов дадут мастер-класс

Известные российские хоккеисты Александр Фролов и Алексей Морозов дадут мастер-класс московским школьникам в субботу, 8 февраля.

На улице Соловьиная Роща в Куркине юные хоккеисты смогут получить автографы известных спортсменов и узнать у них о личных секретах мастерства. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Александр Фролов - заслуженный мастер спорта, воспитанник хоккейной школы московского "Спартака", чемпион России 2005 года, чемпион мира 2009 года. В настоящее время является игроком московского ЦСКА, выступающего в КХЛ. Алексей Морозов - заслуженный мастер спорта России (1998), воспитанник клуба "Крылья Советов", серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано, чемпион мира 2008 года, чемпион мира 2009 года. На открытии Олимпийских Игр 2010 года в Ванкувере был знаменосцем сборной России.