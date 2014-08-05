ХК ЦСКА обыграл шведский клуб в первом контрольном матче межсезонья

Фото: cska-hockey.ru

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над шведской командой "Асплевен" в своей первой контрольной игре межсезонья. Встреча, состоявшаяся в понедельник в финском городе Рованиеми, завершилась со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Жафяров, Алексей Бондарев и Александр Радулов, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что во вторник и среду ЦСКА проведет контрольные матчи с финским клубом ХПК, а сборы армейского клуба в Финляндии завершатся в четверг.