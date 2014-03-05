В плей-офф КХЛ "Динамо" сыграет с "Локомотивом", а ЦСКА - со СКА

Фото: ИТАР-ТАСС
После завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определились все пары участников первого раунда плей-офф. Московское "Динамо" сыграет с ярославским "Локомотивом", а ЦСКА - со СКА из Санкт-Петербурга.
В плей-офф в Западной конференции сыграют:
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль)
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва)
"Лев" (Прага) - "Медвешчак" (Загреб)
"Донбасс" (Донецк) - "Динамо" (Рига)
В плей-офф в Восточной конференции встретятся:
"Металлург" (Магнитогорск) - "Адмирал" (Владивосток)
"Барыс" (Астана) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирск)
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" (Нижний Новгород)
Победители противостояний первого раунда плей-офф КХЛ определятся в серии до четырех побед. Матчи плей-офф Западной конференции запланированы на 7, 8, 10, 11, 13, 15, и 17 марта, а Восточной - на 8, 9, 11, 12, 14, 16 и 18 марта. Преимущество своей площадки имеют команды, указанные в парах первыми.