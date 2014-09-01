Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01 сентября 2014, 14:30

Федор Канарейкин: Отмена перерывов на Евротур пойдет на пользу КХЛ

хоккей КХЛ Федор Канарейкин читать

Фото: ИТАР-ТАСС

Корреспондент Сетевого издания M24.ru побеседовал с бывшим главным тренером столичного "Спартака" о предстоящем сезоне в Континентальной хоккейной лиге, перспективах клуба из Сочи и обновленном формате календаря чемпионата.

- Федор Леонидович, первый вопрос о смене участников в КХЛ. "Донбасс", "Лев" и "Спартак" лигу покинули - ХК "Сочи", "Йокерит" и "Лада" ее пополнили. Насколько новые команды смогут восполнить потери КХЛ?

- Сезон покажет насколько сильны и стабильны будут клубы, вступающие в чемпионате. Что касается выбывших, то потери серьезны. "Лев" - финалист Кубка Гагарина. "Донбасс" отыграл отлично, ровно прошел по сезону. Да и "Спартак" хорошо играл до финансовых проблем.

- По предсезонным турнирам можно уже сделать выводы о некоторых командах?

- Скорее нет. Команды, проводящие домашние турниры, старались порадовать своих болельщиков, но не всем это удалось. Более-менее стабильно выступила "Магнитка" на мемориале Ромазана, "Динамо" на Кубке мэра Москвы порадовало поклонников в столице.

- Удачная игра "Витязя" на Кубке мэра вас не удивила? Три победы в трех матчах, хоть и все по буллитам.

- Нет, удивлять надо в чемпионате. Вот и там посмотрим на "Витязь".

- Насколько перспективна новая команда из Сочи?

- Те результаты, что показывает "Сочи" в преддверии чемпионата, довольно приличные. Прекрасный город, великолепная арена. Я думаю, команда будет стараться своими действиями привлечь на трибуны болельщиков, увлечь их новой для региона игрой под названием хоккей. Ребята там играют с амбициями, не у всех, может быть, складывалось удачно межсезонье, не все получили предложения от клубов. Поэтому прибывшим в новую команду, команду-дебютант, есть что доказывать. На первые шаги клуба всегда интересно посмотреть.

Ссылки по теме

- Зинэтула Билялетдинов вернулся в родной "Ак Барс" этим летом. Неудача со сборной России на Олимпиаде добавит ему мотивации в работе с казанской командой?

- Безусловно. Билялетдинову есть что доказывать, тренер он опытный и амбициозный. Он пользуется полным респектом и доверием в республике. И для него этот сезон очень важен, просто для самоутверждения и самолюбия. В клубе произошли изменения, команда омолодилась, "убыстрилась". На предсезонке "Ак Барс" показывает стабильные результаты, выиграл два турнира. Думаю, что они входят в ту группу команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина.

- Новый сезон будет экспериментальным в КХЛ - чемпионат не будет прерываться во время выступления сборной на Евротуре.

- Абсолютно правильная инициатива. Регулярный чемпионат должен идти без пауз, так как увеличилось количество игр. Это лучше и для тренеров, и для игроков. Ты входишь в ритм чемпионата и уже в каждодневной рутине борьбы продолжаешь идти этим долгим путем. Касаемо сборной, то я не думаю, что она будет ущемлена, тренеры вызовут в национальную команду тех, кого они хотят взять. Те пару игр, что будут выпадать на этот период, не доставят больших проблем клубам.

- Как вы считаете, отсутствие перерывов на Евротуры не подтолкнет тренеров сборной к тому, чтобы больше использовать молодых игроков, а не вызывать ведущих хоккеистов?

- Знарок уже сказал, что будет внимательно следить за молодежью, в сборной идет перестройка... Будет привлекаться большое количество игроков, и как раз Евротур - это тот турнир, в котором ты можешь опробовать разные варианты схем и звеньев. Как раз та ситуация, когда можно свободно экспериментировать, зная, что ты должен иметь целостную команду в преддверии чемпионата мира.

Даниил Адамов

Сюжеты: Взгляды , Интервью: События , Персоны , Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать