Федор Канарейкин: Отмена перерывов на Евротур пойдет на пользу КХЛ

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Корреспондент Сетевого издания M24.ru побеседовал с бывшим главным тренером столичного "Спартака" о предстоящем сезоне в Континентальной хоккейной лиге, перспективах клуба из Сочи и обновленном формате календаря чемпионата.

- Федор Леонидович, первый вопрос о смене участников в КХЛ. "Донбасс", "Лев" и "Спартак" лигу покинули - ХК "Сочи", "Йокерит" и "Лада" ее пополнили. Насколько новые команды смогут восполнить потери КХЛ?

- Сезон покажет насколько сильны и стабильны будут клубы, вступающие в чемпионате. Что касается выбывших, то потери серьезны. "Лев" - финалист Кубка Гагарина. "Донбасс" отыграл отлично, ровно прошел по сезону. Да и "Спартак" хорошо играл до финансовых проблем.

- По предсезонным турнирам можно уже сделать выводы о некоторых командах?

- Скорее нет. Команды, проводящие домашние турниры, старались порадовать своих болельщиков, но не всем это удалось. Более-менее стабильно выступила "Магнитка" на мемориале Ромазана, "Динамо" на Кубке мэра Москвы порадовало поклонников в столице.

- Удачная игра "Витязя" на Кубке мэра вас не удивила? Три победы в трех матчах, хоть и все по буллитам.

- Нет, удивлять надо в чемпионате. Вот и там посмотрим на "Витязь".

- Насколько перспективна новая команда из Сочи?

- Те результаты, что показывает "Сочи" в преддверии чемпионата, довольно приличные. Прекрасный город, великолепная арена. Я думаю, команда будет стараться своими действиями привлечь на трибуны болельщиков, увлечь их новой для региона игрой под названием хоккей. Ребята там играют с амбициями, не у всех, может быть, складывалось удачно межсезонье, не все получили предложения от клубов. Поэтому прибывшим в новую команду, команду-дебютант, есть что доказывать. На первые шаги клуба всегда интересно посмотреть.

- Зинэтула Билялетдинов вернулся в родной "Ак Барс" этим летом. Неудача со сборной России на Олимпиаде добавит ему мотивации в работе с казанской командой?

- Безусловно. Билялетдинову есть что доказывать, тренер он опытный и амбициозный. Он пользуется полным респектом и доверием в республике. И для него этот сезон очень важен, просто для самоутверждения и самолюбия. В клубе произошли изменения, команда омолодилась, "убыстрилась". На предсезонке "Ак Барс" показывает стабильные результаты, выиграл два турнира. Думаю, что они входят в ту группу команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина.

- Новый сезон будет экспериментальным в КХЛ - чемпионат не будет прерываться во время выступления сборной на Евротуре.

- Абсолютно правильная инициатива. Регулярный чемпионат должен идти без пауз, так как увеличилось количество игр. Это лучше и для тренеров, и для игроков. Ты входишь в ритм чемпионата и уже в каждодневной рутине борьбы продолжаешь идти этим долгим путем. Касаемо сборной, то я не думаю, что она будет ущемлена, тренеры вызовут в национальную команду тех, кого они хотят взять. Те пару игр, что будут выпадать на этот период, не доставят больших проблем клубам.

- Как вы считаете, отсутствие перерывов на Евротуры не подтолкнет тренеров сборной к тому, чтобы больше использовать молодых игроков, а не вызывать ведущих хоккеистов?

- Знарок уже сказал, что будет внимательно следить за молодежью, в сборной идет перестройка... Будет привлекаться большое количество игроков, и как раз Евротур - это тот турнир, в котором ты можешь опробовать разные варианты схем и звеньев. Как раз та ситуация, когда можно свободно экспериментировать, зная, что ты должен иметь целостную команду в преддверии чемпионата мира.

Даниил Адамов