Арестованных по делу о госизмене офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Арестованных по делу о госизмене и хакерах сотрудниках ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США, сообщает "Интерфакс".
Действовали ли они напрямую или через посредников не уточняется, однако говорится, что они передавали ЦРУ конфиденциальную информацию, нарушив присягу.
Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Четверым предъявлено обвинение, остальные могут пойти по делу как свидетели.
Группа выкладывала переписку Дмитрия Медведева и пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, смс-переписку замглавы Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Тимура Прокопенко, а также переписку главы Роскомнадзора Александры Жарова и других.
Хакеры выложили около 75 публикаций компрометирующих политиков.