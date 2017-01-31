Форма поиска по сайту

31 января 2017, 17:56

Арестованных по делу о госизмене офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Арестованных по делу о госизмене и хакерах сотрудниках ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США, сообщает "Интерфакс".

Действовали ли они напрямую или через посредников не уточняется, однако говорится, что они передавали ЦРУ конфиденциальную информацию, нарушив присягу.

Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Четверым предъявлено обвинение, остальные могут пойти по делу как свидетели.

Михайлов и Докучаев – фигуранты по делу хакерской группировки "Шалтай-Болтай", также именующей себя "Анонимный интернационал". Хакеры "Шалтай-Болтай" стали известны после публикации личной переписки известных депутатов и чиновников.

Группа выкладывала переписку Дмитрия Медведева и пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, смс-переписку замглавы Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Тимура Прокопенко, а также переписку главы Роскомнадзора Александры Жарова и других.

Хакеры выложили около 75 публикаций компрометирующих политиков.

хакеры ФСБ следствие ЦРУ госизмена

