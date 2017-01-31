Арестованных по делу о госизмене офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Арестованных по делу о госизмене и хакерах сотрудниках ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США, сообщает "Интерфакс".

Действовали ли они напрямую или через посредников не уточняется, однако говорится, что они передавали ЦРУ конфиденциальную информацию, нарушив присягу.

Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Четверым предъявлено обвинение, остальные могут пойти по делу как свидетели.