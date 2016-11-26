Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Играми в Рио

Фото: Felipe Dana/AP/ТАСС

Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, сообщает британская газета The Guardian.

Как пишет издание, такая информация появилась на официальной странице Fancy Bears в социальной сети Facebook. Отмечается якобы письма между представителями WADA и USADA оказались в распоряжении хакеров.

Там содержатся разговоры об одном известном американском спортсмене, анализ крови которого оказался подозрительным, а также о двух американских атлетах, употреблявших кокаин перед началом Игр 2016 года, чтобы сбросить вес.