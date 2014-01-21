Иномарка влетела в грузовик на Криворожской улице

На Криворожской улице столкнулись иномарка и грузовик

На Криворожской улице столкнулись иномарка и грузовик, сообщает телеканал "Москва 24".

На затяжном повороте водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ехал грузовик.

Легковушка на большой скорости ударилась в правый бок грузовика, после чего автомобиль отбросило и развернуло поперек дороги. Водителя зажало в салоне авто. Спасателям пришлось срезать двери и крышу машины.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. Водитель грузовика не пострадал.