Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января 2014, 22:56

Происшествия

Иномарка влетела в грузовик на Криворожской улице

На Криворожской улице столкнулись иномарка и грузовик

На Криворожской улице столкнулись иномарка и грузовик, сообщает телеканал "Москва 24".

На затяжном повороте водитель Mitsubishi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ехал грузовик.

Легковушка на большой скорости ударилась в правый бок грузовика, после чего автомобиль отбросило и развернуло поперек дороги. Водителя зажало в салоне авто. Спасателям пришлось срезать двери и крышу машины.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

грузовики пострадавшие авария дтп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика