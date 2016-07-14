Автомобилистам не компенсируют ущерб от грозы по ОСАГО

Фото: ТАСС/Дмитрий Макаров
Владельцы автомобилей, пострадавших от урагана в ночь с 13 на 14 июля, не получат компенсации по ОСАГО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
"За сегодня в РСА поступило три звонка о повреждении транспортных средств упавшими деревьями или сломанными ветками. Мы разъясняем, что эти случаи относятся только к КАСКО, если это предусмотрено условиями договора со страховщиком. Риск падения предметов относится к стихийным бедствиям", – сказал представитель организации.
В РСА напомнили, что для получения компенсации по КАСКО водители должны будут предоставить страховщикам справку из Гидрометцентра.
Чтобы убрать дерево с автомобиля, лучше обращаться в МЧС по номеру: 112. Для возмещения ущерба стоит обратиться к своему договору КАСКО, если он есть.
Если автовладелец имеет полис и там есть пункт о защите от стихийных бедствий, то следует вызвать на место происшествия полицию, сфотографировать место происшествия и попытаться узнать на балансе какой организации находится дом, рядом с которым произошел инцидент. Коммунальщики обязаны следить за состоянием прилегающей к дому территории и вовремя ликвидировать сухостой.
Затем необходимо обратиться в свою страховую компанию и узнать алгоритм действий. В полицейском протоколе не стоит писать, что вы не имеете ни к кому претензий, в противном случае это будет истолковано как добровольное желание отказаться от компенсации.
Если КАСКО нет, то ущерб все равно можно компенсировать. Надо вызвать на место событий участкового и представителя ТСЖ сфотографировать место инцидента, найти свидетелей инцидента и обратиться в автотехническую экспертную организацию. Финальным этапом становится иск в суд. Ответчиком выступает служба, ответственная за состояние дворовой территории, то есть ДЭЗ, ЖЭК или ТСЖ.