Автомобилистам не компенсируют ущерб от грозы по ОСАГО

Фото: ТАСС/Дмитрий Макаров

Владельцы автомобилей, пострадавших от урагана в ночь с 13 на 14 июля, не получат компенсации по ОСАГО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

"За сегодня в РСА поступило три звонка о повреждении транспортных средств упавшими деревьями или сломанными ветками. Мы разъясняем, что эти случаи относятся только к КАСКО, если это предусмотрено условиями договора со страховщиком. Риск падения предметов относится к стихийным бедствиям", – сказал представитель организации.

В РСА напомнили, что для получения компенсации по КАСКО водители должны будут предоставить страховщикам справку из Гидрометцентра.